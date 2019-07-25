​На Закарпатье на выборах случилось неприятное ЧП из-за оливье: опубликовано видео

Более десяти членов ОИК округа № 70-го с центром в Сваляве отравились испорченной пищей, пострадали также двое сотрудников полиции, сотрудник ГСЧС и один наблюдатель.

Об этом говорится в сюжете местного телеканала "Сириус".

"Это некачественная пища, которую мы заказывали здесь в местном ресторане на непрерывное заседание ОИК, врачи говорят что это бытовое отравление, кишечная палочка", - рассказал председатель ОИК №70 в г. Сваляве Василий Кошель.

Сообщается, что официально за помощью к врачам обратилось лишь шестеро.

Четверо членов ОИК до сих пор находятся в инфекционном отделении Савеловская больнице, еще четыре человека лечатся дома. Чем отравились точно не знают, скорее всего, говорят, салатом оливье, который, как и другую пищу употребляли вместе.

Симптомы у всех одинаковые - высокая температура за сорок, рвота и диарея.

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