Температура подскочит до +30: синоптик дала свежий прогноз до конца недели

К выходным, 27 и 28 июля в Украине ожидается повышение температуры воздуха до +30 градусов, осадков не ожидается.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Она отметила, что в пятницу, 26 июля повышение температуры воздуха будет незначительным – потепление в Украине ожидается постепенным.

"В ближайшие дни температура воздуха в Украине будет повышаться… Температура воздуха еще вырастет не сильно, ожидается +23 +27 градусов, но на юге уже где-то подскочит до +28 +30 градусов. А в течение субботы-воскресенья на Юге предполагается +29 +33 градуса, в большинстве областей Украины +24 +29 градусов", - отметила синоптик.

Наталья Диденко указала, что вероятность дождей в целом низкая, но они еще могут пройти в западных и восточных областях страны.

"Дожди с грозами наиболее вероятные на Западе и Востоке. Север, Центр и Юг принадлежать преимущественно сухой солнечной погоде", - уточнила она.

Также она рассказала и о погоде в столице. По прогнозу синоптика, в Киеве осадков не ожидается, а температура будет достигать 30 градусов выше нуля.

"В Киеве 26 июля ожидается +24 +26 градусов с постепенным повышением выходные до +26 +29, местами в воскресенье до +30 градусов. Вероятность дождя в столице незначительная", - пишет Наталья Диденко.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик рассказала, что к европейским странам надвигается адская жара до 41 градуса.