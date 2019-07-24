Становится страшно: синоптик показала карту с прогнозом погоды в Европе

На Европу надвигается адская жара до 41 градуса.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook, опубликовав соответствующую карту.

"Прогноз температуры воздуха на 25 июля, на четверг. Обратите внимание на Францию, если что! Просто как-то даже страшно..." – подписала карту она.

Судя по карте, жара накроет Францию, Испанию, Италию, Великобританию и Тунис. В частности, в четверг, 25 июля, в Париже ожидается температура воздуха +41, в Мадриде - +38, в Риме - +38, в Лондоне - +37.

Как сообщалось, стал известен прогноз погоды в Украине на неделю с 23 по 27 июля.

Также появился прогноз погоды в Украине на следующие три года. Горбань уточнил, что в 2021 году весна будет холодной. А осень 2019 года будет сначала сухой, затем сырой и холодной. Зима начнется рано с плюсовой температурой, а закончится крепкими морозами.

Подробнее о погоде на июль и август, читайте в материале "Апострофа": Аномальная жара и холод в августе: какой будет погода до конца лета.