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В сети волна гнева из-за оскорбления украинцев жительницей Станицы Луганской: видео

четверг, 25 июля 2019, 00:29
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В сети появилось видео интервью с жительницей населенного пункта Станица Луганская на Донбассе, которая требует от украинского правительства осуществить ремонт моста у линии разграничения.

Комментарий женщины был записан в рамках сюжета ТСН.

Так, она открыто назвала жителей западной Украины, которые защищают Родину на Донбассе "фашистами".

"Мост нужно отремонтировать, чтобы транспорт ходил. Чтобы фашистов этих здесь не было, галичан", - заявила она.

Также женщина оскорбила граждан Украины в общем, подчеркнув, что именно украинские военнослужащие несут ответственность за разрушение инфраструктуры.

"Мои родители в молодости приехали быдло поднимать украинское. Обязаны мост построить, а кто разбил", - сказала жительница Станицы Луганской.

Видеосюжет вызвал волну гнева на Facebook, украинские пользователи не поскупились на ответные оскорбления и предложили свои варианты решения проблемы с бытовым сепаратизмом.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появился детальный рассказ о трагедии с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе - 21 июля на взрывном устройстве подорвались четверо военнослужащих, двое погибли.

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