RU  UA  EN

вторник, 23 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.60
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

23 июля

23:36
Зеленский выбрал нового советника и назначил заместителя секретаря СНБО: что о них известно
23:28
КНДР захватила судно с российскими моряками: в сети вспомнили об Украине
23:09
Суперкрутой бой: украинский чемпион прокомментировал предстоящий поединок с россиянином
23:05
В Харькове раздетая женщина выбросилась из окна: видео с места ЧП
22:55
Вертолет со спецназом вылетел на избирательный округ на Донбассе: первые подробности и фото
22:38
Савченко устроила огненную акцию из-за провала на выборах: опубликовано фото
22:35
ЦИК подсчитала почти 99% голосов: онлайн трансляция (обновляется)
22:32
Истекали кровью: появился детальный рассказ о трагедии с бойцами ВСУ на Донбассе
22:20
Первое место на 106-м округе в Северодонецке занял Юрий Фурман - экзит-пол
22:20
Бывший игрок "Динамо", выступавший в России, вернулся в Украину
22:17
​Могли спастись: всплыли шокирующие подробности пожара на ядерной подлодке Путина
21:30
Названы сильные и слабые стороны кандидата, который может возглавить Кабмин
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Истекали кровью: появился детальный рассказ о трагедии с бойцами ВСУ на Донбассе

вторник, 23 июля 2019, 22:32
переглянути новину українською

В интернете появился детальный рассказ о трагедии с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе - 21 июля на взрывном устройстве подорвались Семен Румыгин и Никита Скитченко, они погибли, еще двое военных - Денис и Ростислав - получили ранения.

Соответствующий пост на своей странице в Facebookобнародовал главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. И. И. Мечникова, куда поступили раненые бойцы, Сергей Рыженко.

"Истекая кровью, хватаются за жизнь зубами. Населенный пункт Счастье, 08:30 утра, группа бойцов по известной дороге возвращалась со службы. Первым шел Никита, родом из Луганской области, внезапно взрыв, ему оторвало ногу. Зубами достал жгут, накладывая его на ногу. Дениса и Ростислава откинуло взрывной волной, сорвало каски. Они наши земляки, родом из Днепропетровской области (из Павлограда и Марганца)", - отметил он.

По словам врача, Денис успел сделать Никите инъекцию обезболивающего, а Семен постарался эвакуировать раненого, но при попытке вынести боевого друга произошел второй взрыв. В результате два бойца погибли на месте.

"Денис и Ростислав с контузиями и акубаротравмой доставлены на родину в Мечникова. Лучшие врачи восстанавливают слух, последствия контузии и душевное равновесие. Они каждую минуту вспоминают страшную картину этого дня", - добавил Рыженко.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась реакция президента Владимира Зеленского на гибель бойцов ВСУ в день выборов.

Кроме того, опубликовано фото молодого снайпера ВСУ Богдана Бигуса, погибшего на Донбассе.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

На пороге катастрофы: почему погибает озеро Свитязь

Боевиков используют на Донбассе для политического влияния на Украину, есть много сценариев - Георгий Тука

Волна детского насилия: почему кастрация не поможет и как уберечь детей

Украинские моряки застрянут в России надолго: почему Путин плюет на приказ Трибунала

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: