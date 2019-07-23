Истекали кровью: появился детальный рассказ о трагедии с бойцами ВСУ на Донбассе

В интернете появился детальный рассказ о трагедии с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе - 21 июля на взрывном устройстве подорвались Семен Румыгин и Никита Скитченко, они погибли, еще двое военных - Денис и Ростислав - получили ранения.

Соответствующий пост на своей странице в Facebookобнародовал главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. И. И. Мечникова, куда поступили раненые бойцы, Сергей Рыженко.

"Истекая кровью, хватаются за жизнь зубами. Населенный пункт Счастье, 08:30 утра, группа бойцов по известной дороге возвращалась со службы. Первым шел Никита, родом из Луганской области, внезапно взрыв, ему оторвало ногу. Зубами достал жгут, накладывая его на ногу. Дениса и Ростислава откинуло взрывной волной, сорвало каски. Они наши земляки, родом из Днепропетровской области (из Павлограда и Марганца)", - отметил он.

По словам врача, Денис успел сделать Никите инъекцию обезболивающего, а Семен постарался эвакуировать раненого, но при попытке вынести боевого друга произошел второй взрыв. В результате два бойца погибли на месте.

"Денис и Ростислав с контузиями и акубаротравмой доставлены на родину в Мечникова. Лучшие врачи восстанавливают слух, последствия контузии и душевное равновесие. Они каждую минуту вспоминают страшную картину этого дня", - добавил Рыженко.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась реакция президента Владимира Зеленского на гибель бойцов ВСУ в день выборов.

Кроме того, опубликовано фото молодого снайпера ВСУ Богдана Бигуса, погибшего на Донбассе.