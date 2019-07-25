В Украине появились сладости с портретом Зеленского: фото и реакция сети

Украинские пользователи публикуют в сети фотографии сладостей с изображением президента Владимира Зеленского.

Комментарии других украинцев по этому поводу неоднозначны.

"Как для всех, кто хочет отгрызть ему голову, так и для тех, кто от любви хочет съесть его. То есть, клиентов будет достаточно", – пишет один из комментаторов.

Многие также интересуются, какой вкус имеет печенье.

"Ну наверное белый – со вкусом кокса. Зеленый – конопли. Черный – по любому на шоколаде Рошен (чтобы если не выйдет – свалить все на Пороха). А печенье со вкусом шаурмы", – фантазируют пользователи.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в интернете появились в продаже бюсты президента Украины Владимира Зеленского.