На Украину идет горячая волна: синоптик дала свежий прогноз

В Украину снова вернется жара, но такой жары как в Европе ждать не приходится.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"Жарко будет на юге, востоке и в большинстве центральных областей Украины. Здесь столбики термометров будут достигать +28 +33 градусов. На остальной территории Украины в течение дня 27 и 28 июля предполагается +25 +30 градусов", - написала она.

По словам синоптика, но без дождей также не обойдется.

"Кратковременные дожди с грозами наиболее вероятны на западе и востоке Украины. На севере, в центре и в южной части будет преобладать сухая погода", - добавила Диденко.

В тоже время, жара продлится недолго - уже 31 июля-1 августа ожидается волна похолодания.

Как сообщал "Апостроф", ранее появился прогноз погоды в Украине на следующие три года. По словам синоптика, осень в следующем году будет сначала сухой, затем сырой и холодной. Зима начнется рано с плюсовой температурой, а закончится крепкими морозами.