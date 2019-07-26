​Полиция со стрельбой поймала под Киевом банду налетчиков с крупным "уловом": фото

25 июля в селе Крюковщина, Киево-Святошинского района, группа вооруженных мужчин напала на водителя и похитила из салона его авто крупную сумму денег.

Об этом сообщили в Нацполиции.

Так, группа лиц, угрожая оружием 35-летнему мужчине, похитили из салона его автомобиля Toyota Land Cruiser, сумку с крупной суммой денег. После чего они скрылись на авто Mercedes в неизвестном направлении.

Правоохранители ввели в действие оперативный план "Сирена".

Уже через несколько минут с момента спецоперации наряд патрульной полиции на трассе Киев-Одесса, вблизи села Вита Почтовая, заметил, автомобиль, который поддавался ориентированию. На требования полицейских водитель не остановился, продолжил бежать, после чего патрульные открыли огонь по колесам авто злоумышленников.

Впоследствии полиция задержала одного из нападавших в лесу, вблизи села В. Почтовый. Другого злоумышленника по горячим следам задержали оперативники Киево-Святошинского отдела полиции в селе Крюковщина.

Ими оказались двое граждан Грузии 50-ти и 42-летнего возраста, временно проживающие в Киеве. В автомобиле Mercedes полицейские обнаружили, изъяли пистолет "Форт 12Р", без маркировки и патроны. У старшего нападающего во время поверхностного осмотра изъято сканер и телефон.

Иностранцы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и находятся в изоляторе временного содержания. По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 187 (разбой) и по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются оперативные мероприятия по задержанию других соучастников разбойного нападения.

Как сообщал "Апостроф", 21 липняв городе Славутич Киевской области группа людей напала на журналиста Юрия Булата, в результате чего он скончался от полученных травм.