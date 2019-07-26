RU  UA  EN

пятница, 26 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.35
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

26 июля

12:39
Часть собора Парижской Богоматери может рухнуть: опубликовано свежее видео
12:31
​На выступлении Трампа случился скандал с двуглавым орлом: фото
12:26
Может потерять все: названы три сценария ухода Зеленского
12:17
​​Россия готовит подлый план для украинской "трубы": детали предложения
12:16
В Киеве объявлен в розыск мошенник, открывший фейковый обменник: фото преступника
12:15
Звезды чемпионата Англии подверглись нападению бандитов: видео
12:04
В Хмельницком сепаратист напал на ветерана АТО: опубликовано скандальное видео
11:57
На Украину идет горячая волна: синоптик дала свежий прогноз
11:53
Под Винницей бус попал в страшное ДТП с грузовиком: фото и данные о жертвах
11:44
НБУ опубликовал прогноз инфляции до конца 2020 года
11:35
В России убили известного спортсмена: подробности трагедии
11:32
Мы их сделаем: появились яркие фотожабы на новых "слуг народа" в Раде
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Полиция со стрельбой поймала под Киевом банду налетчиков с крупным "уловом": фото

пятница, 26 июля 2019, 11:26
переглянути новину українською

25 июля в селе Крюковщина, Киево-Святошинского района, группа вооруженных мужчин напала на водителя и похитила из салона его авто крупную сумму денег.

Об этом сообщили в Нацполиции.

Так, группа лиц, угрожая оружием 35-летнему мужчине, похитили из салона его автомобиля Toyota Land Cruiser, сумку с крупной суммой денег. После чего они скрылись на авто Mercedes в неизвестном направлении.

Правоохранители ввели в действие оперативный план "Сирена".

Уже через несколько минут с момента спецоперации наряд патрульной полиции на трассе Киев-Одесса, вблизи села Вита Почтовая, заметил, автомобиль, который поддавался ориентированию. На требования полицейских водитель не остановился, продолжил бежать, после чего патрульные открыли огонь по колесам авто злоумышленников.

Впоследствии полиция задержала одного из нападавших в лесу, вблизи села В. Почтовый. Другого злоумышленника по горячим следам задержали оперативники Киево-Святошинского отдела полиции в селе Крюковщина.

Ими оказались двое граждан Грузии 50-ти и 42-летнего возраста, временно проживающие в Киеве. В автомобиле Mercedes полицейские обнаружили, изъяли пистолет "Форт 12Р", без маркировки и патроны. У старшего нападающего во время поверхностного осмотра изъято сканер и телефон.

Иностранцы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и находятся в изоляторе временного содержания. По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 187 (разбой) и по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются оперативные мероприятия по задержанию других соучастников разбойного нападения.

Как сообщал "Апостроф", 21 липняв городе Славутич Киевской области группа людей напала на журналиста Юрия Булата, в результате чего он скончался от полученных травм.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Дождливо, но +31: синоптики озадачили погодой на неделю

Фантомные боли истории: как согласиться на несогласие

Адская жара в день выборов: синоптики удивили погодой на выходные

Лицензионный воз на перманентном тормозе, или к чему приводит бездействие Минфина на рынке лотерей

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: