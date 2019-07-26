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Украинские "Бонни и Клайд": в сети показали фото парочки опытных киевских воров

пятница, 26 июля 2019, 04:42
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Правоохранители в Киеве задержали супружескую пару похитителей велосипедов, которых в прессе назвали украинскими "Бонни и Клайдом".

Об этом сообщает сообщество "Киев оперативный" на странице в Facebook.

По их месту жительства было найдено два краденных велосипеда и кусачки, которыми они пользовались для угона.

"Правоохранители уголовного розыска Голосеевского управления полиции с поличным задержали супругов, пришло сбывать похищенный велосипед. Эта пара специализировалась на аналогичных кражах. Во время неотложного обыска квартиры, где проживали «Бони и Клайд», было обнаружено и изъято орудие совершения преступлений. Также было найдено еще два велосипеда", - пишут авторы публикации.

Ранее злоумышленница попала на камеру в супермаркете непосредственно перед тем, как угнать очередной велосипед. Перед угоном она срезала кусачками металлический трос, которым велосипед был прикреплен к забору.

Как сообщал "Апостроф", также ранее в социальных сетях опубликовали фотографии парочки, которая украла мобильный телефон у владелицы одного из детских магазинов в Киеве.

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