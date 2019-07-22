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В Киеве сняли на фото молодую пару магазинных воров

понедельник, 22 июля 2019, 00:27
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В социальных сетях опубликовали фотографии парочки, которая украла мобильный телефон у владелицы одного из детских магазинов в Киеве.

О происшествии сообщает паблик "Киев Оперативный".

"Молодая пара (мужчина и женщина) зашли в детский магазин на Ломоносова, 46/1, тихонько украли телефон владелицы магазина и исчезли! Не могу успокоиться - сколько работы в Киеве - неужели нельзя пойти работать и заработать совестно средства??? Может кто-то видел этих двоих?" - говорится в подписи к фотографиям.

Название магазина автор публикации не уточнил.

Напомним, что в сети появилось видео гражданского задержания воровки в Киеве, которая похитила телефон у прохожей из сумки.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на одной из станций метро Киева удалось разоблачить мошенницу, которая выманивала деньги у жителей и гостей столицы.

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