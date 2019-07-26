В Хмельницком сепаратист напал на ветерана АТО: опубликовано скандальное видео

В сети набирает огласку ситуация с избиением ветерана ВСУ сепаратистом в Хмельницком, стали известны подробности о нападающем.

Об этом сообщает издание Бердичев.biz со ссылкой на соответствующее видео и комментарии пользователей.

Также было указано имя злоумышленника, который напал на бывшего военнослужащего, по словам автора записи, он является блогером канала "Малыш & Бригада" на YouTube.

"Бывший бойца АТО избили за то, что он сказал, что воюет против России. Я специально вырезал этот отрывок видео, чтобы были доказательства, держите. Сделал это бывший осужденный, сейчас YouTube-блогер Артур Сороченко", - процитировала она анонимного автора видео.

Известно о том, что организации ветеранов АТО выразили желание найти злоумышленника.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Нововолынске повесился у себя дома бывший военнослужащий 51 бригады. Он оставил предсмертную записку, где объяснил причины такого решения.