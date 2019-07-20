Оставил предсмертную записку: новые подробности самоубийства ветерана АТО из Нововолынска

Игорь Тыльный, который повесился дома в Нововолынске о оставил предсмертную записку, служил в 51 бригаде ВСУ.

Об этом сообщает юрист и волонтер Василий Нагорный на своей странице в Facebook.

"Мы не были знакомы, переписывались, когда военная прокуратура доставала его, как и других бойцов, в 2016 году. Дело по нему было закрыто за отсутствием состава преступления. В этом году он не забыл и поздравил меня с днем рождения. Вопрос почему так случилось уже не ставлю. Я уже сто раз писал о психологической помощи", - отметил Нагорный.

Также он напомнил всем ветеранам АТО и бойцам ООС, чтобы не боялись попросить помощи, ведь выход есть всегда, кроме самоубийства.

Напомним, 31-летний Игорь Тыльный в 2014 году участвовал в АТО на Востоке Украины. Известно, что перед самоубийством у него были конфликты с женой и он стал выпивать. А 19 июля его нашли повешенным на ручке двери в квартире родителей. Он оставил предсмертную записку, где просил никого не винить.

Как сообщал "Апостроф", в городе Жмеринка Винницкой области похоронили ветерана АТО Игоря Саса, который покончил жизнь самоубийством.