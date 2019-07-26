В Украину идет потепление: свежий прогноз и карта погоды

С пятницы, 26 июля в Украину снова прибудет потепление, температура повысится в среднем на 1-2 градуса по разным областям.

Об этом говорится на сайте украинского гидрометцентра.

При этом также вероятны осадки в виде дождя с грозами на всей территории страны, кроме восточных и южных областей – от Кировоградской и до Крыма.

На юге средняя температура воздуха составит 28-30 градусов выше нуля, в Донецкой и Луганской области – 24-26 (с дождями); Харьковская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская – от 22 до 26 градусов (дожди); Киевская, Черниговская, Житомирская, Винницкая области – 24-26 (дожди с грозами); Львовская, Закарпатская, Ровенская и другие западные области – 23-26, здесь также и ночью и днем ожидаются осадки и грозы.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик сообщила, что к выходным 27-28 июля в Украину вернется "потепление" - жара до +30 градусов выше нуля.