​Под Житомиром произошло громкое убийство: Пашинский ответил на подозрения

В Житомирской области нашли убитого мужчину Илью Обихода, смерть которого связывают с борьбой народного депутата Сергея Пашинского за 64 округ.

Обнаружение тела Ильи Обихода, который исчез еще в июне подтвердили в Нацполиции.

"26 июля около 12:30 поступило сообщение от жителей Миланского района в лесу обнаружено тело мужчины, присыпанное песком. На месте происшествия работали следственно-оперативные группы главного управления Нацполиции, Миланского и Коростенского отделов полиции. Была назначена судебно-медицинская экспертиза относительно причин смерти. В настоящее время уже установлена его личность, полиция начала расследование убийства", - сообщили в ГУНП.

По информации издания "Страна", Илья Обиход пропал 28 июня после того, как якобы помог противникам нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского, который баллотировался (и проиграл) в 64 округе, подобрать клонов-однофамильцев - Михаила Пашинского и своего сослуживца Ивана Пашинского.

Однако оба однофамильцы сняли свои кандидатуры 26 июня без объяснения причин. Им якобы тоже угрожали люди Пашинского.

По данным источников в полиции Житомирской области, тело Обихода найдено в лесопосадке - оно было присыпано землей.

Перед смертью парня явно пытали - тело раздето почти догола, сломана челюсть. На голову мужчины был натянут пластиковый мешок.

По предварительной информации, "Француз" был убит выстрелом в спину. Открыто уголовное производство по части 1 ст. 115 УК Украины - умышленное убийство.

Пашинский со своей стороны отреагировал на обвинения.

"Только что попалась на глаза публикация "известного" своей объективностью сайта "Страна.UA", в которой меня привязывают к какому убийства вроде человека моего конкурента на выборах в Житомирской", - написал он на своей странице в Facebook.

"Не знаю кто такой "Француз" - никогда с ним не пересекался. Все изложенное в материале, это не более, чем фантазия госпожи Крюковой", - добавил Пашинский.

О борьбе Пашинского за 64 округ читайте в материале "Апострофа": Выборы по правилам и без: главные скандалы в мажоритарных округах.