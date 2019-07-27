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Топ-чиновник Нацполиции в Днепре попал в скандал из-за превышения власти: фото и видео

суббота, 27 июля 2019, 13:06
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Фото: 49000.com.ua

В Днепре разгорелся скандал с участием руководителя ГУ Нацполиции области Виталия Глуховери, который используя свои связи, задержал полицейских, которые остановили авто его водителя, который нарушил ПДД.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственного бюро расследований.

12 сентября прошлого года полицейские остановили авто, в котором за рулем находился водитель начальника областной полиции. Тот, не растерявшись, позвонил своему шефу, который тут же решил проблему: в скором времени на место прибыли сотрудники спецподразделения "КОРД" и задержали патрульных полицейских.

Кроме того, как сообщает Обозреватель, уже готовится решение об отставке Виталия Глуховеря. Также решается вопрос о возбуждении уголовного производства против него. Ему грозит от 3 до 8 лет тюрьмы. Более того, есть данные, что рота бывшего "Беркута" ("Корд"), которая участвовала в задержании, будет расформирована.

Отметим, что Виталий Глуховерь широко известен в Днепре тем, что часто попадал в различного рода скандалы. При этом его сын Александр возглавляет следственное управление Государственного бюро расследований, юрисдикция которого распространяется на Днепропетровскую, Сумскую, Полтавскую и Харьковскую области. До этого он работал в прокуратуре Днепропетровской области, куда пришел стажером в 2013-м, но уже через два года поднялся до заместителя начальника, занимая эту должность до 2018-го. В ходе конкурса в ГБР он скрыл информацию о том, кем является его отец.

Как сообщал "Апостроф", ранее суд принял решение по экс-главе одесской Нацполиции Дмитрия Головина.

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