Суд принял решение по экс-главе одесской Нацполиции: фото и видео

Меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста избрал Соломенский районный суд Киева бывшему начальнику главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрию Головину.

Об этом сообщает Думская.

Как отмечает издание, заседание суда длилось около шести часов. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры просили судью отправить Головина в СИЗО с возможностью выхода на свободу под залог в размере 23 млн. грн. В качестве аргумента они приводили то, что Головин может скрыться на оккупированную территорию Луганской области, откуда родом и где раньше работал. В свою очередь, адвокаты считают, что полицейского задержали незаконно. Сам он тоже не признает своей вины.

Суд, в итоге, отказал следствию и отправил экс-начальника ГУНП в Одесской области под домашний арест. Прокуратура намерена обжаловать это решение в апелляции.

Как сообщал "Апостроф", всплыли резонансные детали задержания экс-главы полиции Одесской области. В частности, речь идет о хищениях на несколько миллионов долларов.

Также были опубликованы детали скандала с коррупцией топ-чиновников полиции в Одессе.