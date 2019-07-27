В Украине указали на ядерную угрозу из-за Крымского моста

Бывший представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин назвал главную угрозу Крымского моста.

О ней он рассказал в интервью Укринформу.

По его словам, Керченский мост создает возможности для обслуживания ядерного оружия в Крыму.

"По моему мнению, этот мост имеет главное влияние не столько в экономической, как в военной сфере - он является частью военной инфраструктуры РФ, обеспечивает Крым как военную базу. Даже та же железнодорожная ветка, которую россияне так упорно ведут через мост в Крым, она также касается не столько туристов. Ведь экспертной среде общеизвестно, что логистика перемещения и обслуживания ядерного оружия в РФ осуществляется именно железнодорожным транспортом. и здесь, действительно, Украина можно говорить о том, что этот мост создает и возможности для обслуживания ядерного оружия в Крыму, об опасности размещения которого на полуострове иногда заявляют украинские представители", - пояснил он.

Также по мнению Бабина, мост несет угрозу и со стороны экологии.

"Мост повлиял на водообмен между двумя морями, миграцию рыбы, и это должно быть интересным нашим партнерам, в экономике которых рыболовство в Черном море имеет определенное значение - Грузии и Турции прежде всего", - говорит эксперт.

Но, как отмечает Бабин, главный вызов, связанный с мостом через Керченский пролив - это ограничение судоходства.

"И оно касается даже не столько моста как сооружения, ограничившего проход крупногабаритных судов, но и так называемых "мер безопасности" со стороны России, которая фактически проверяет все суда, проходящие под мостом. Это является полностью незаконным и нарушает морское право, но также создает еще и огромные задержки, что приводит к экономическим потерям и дискриминирует два украинских порта - Бердянск и Мариуполь. При этом, несут потери как сами порты, так и судоходные компании, занимающиеся этими перевозками, и получатели грузов. Этот вопрос касается не только нас.И поэтому я не удивлен, что Германия и другие страны Европы, которые являются достаточно толерантными в вопросах российской агрессии в отношении Украины, именно в этом вопросе являются активными, ведь он касается, в том числе и их представителей среднего и крупного бизнеса. Мы наблюдали ситуацию, когда после жестких заявлений лидеров Франции и Германии - Россия существенно уменьшила количество обследований и задержек судов, а также время ожидания на прохождение Керченского пролива. Хотя, сейчас она снова постепенно возвращается к предыдущей негативной практике", - резюмирует он.

Подробнее о отпоре оккупантам и способах вернуть Крым, читайте в материале "Апострофа": Украина имеет одно реально доступное орудие для деоккупации Крыма - Борис Бабин.