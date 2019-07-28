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Шустер возвращается на украинское ТВ: появилась реакция сети

воскресенье, 28 июля 2019, 08:51
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Известный украинский телеведущий Савик Шустер снова вернется на телевидение в "свое" шоу.

Об этом сообщает телеканал "Украина".

На канале "Украина" стартует новое социально-политическое ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Программа выйдет в эфир 6 сентября 2019 года и будет выходить по пятницам в 21:00.

"Я возвращаюсь в новую Украину, страну полную надежды и мы рассчитываем, что эта надежда отобразится в нашей студии. Я рад тому, что буду причастен к изменениям, происходящим в стране", - отметил Шустер.

В сети пользователи отреагировали на данную новость. Многих удивило возвращение ведущего на украинское ТБ.

Как сообщал "Апостроф", пользователи интернета были ошеломлены внешним видом известного телеведущего Савика Шустера.

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