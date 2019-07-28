Скандал с задержанием патрульных спецназом: главный фигурант сделал заявление

Руководитель полиции Днепропетровской области Виталий Глуховеря заявил, что готов предоставить любую информацию относительно инцидента с задержанием патрульных, которые остановили его автомобиль.

Об этом Глуховеря сообщил на своей странице в Facebook.

"Когда это произошло, лично выслушал стороны конфликта и был готов к принятию решения о привлечении к ответственности виновного. Однако меня заверили о решении конфликта. Сейчас предоставлю свидетельства и объяснения по этому делу следователям", - написал Глуховеря в Facebook.

Генерал подчеркнул, что для него "дело чести" разобраться в ситуации.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Днепре разгорелся скандал с участием руководителя ГУ Нацполиции области Виталия Глуховери, который используя свои связи, задержал полицейских, которые остановили авто его водителя, который нарушил ПДД.