Умирающий лебедь: сеть взбудоражило необычное фото жены Порошенко

В сети показали и обсудили фотографии жены экс-президента Украины Петра Порошенко Марины, которая сдавала кровь.

Об этом сообщают в ресурсе dtp.kiev.ua.

"Марина пришла сдавать кровь в сопровождении фотографа и двух дочерей, которые театрально держали Марину за руку во время процедуры. По словам журналиста Волкова, дочери бывшего гаранта специально прилетели из Лондона, чтобы принять участие в этой постановке, а фотограф снимал все это на камеру", - отметили в сети.

Марина Порошенко сдала кровь в рамках "Красного бранча" (Red Branch), где организаторы предлагали жителям Киева сдать кровь для тех, кто в ней нуждается. За это можно было получить почетный статус донора и изысканный подарок от ювелирного бренда Guzema Jewelry.

Пользователи интернета с интересом обсуждали снимки Марины на больничной кушетке. Однако мнения разделились: одни похвалили ее за благотворительность, а другие назвали это действо "спектаклем".

Напомним, Марина Порошенко часто участвует в акциях помощи нуждающимся и занимается благотворительностью.

Как сообщал "Апостроф", в 2015 году супруга президента Украины Петра Порошенко Марина объявила о благотворительной акции со сбором денег в честь для рождения своего мужа.