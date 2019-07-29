Последний день жары: синоптик предупредила украинцев о похолодании

Во вторник, 30 июля, в Украину придет очередное похолодание.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

По всей территории страны распространятся прохладные воздушные массы. В северных областях и на Западе Украины, а также в Харьковской области температура воздуха снизится и составит +25...+28 градусов.

В южной части, в центральных регионах, в Донецкой и Луганской областях жара 30 июля еще задержится. Днем там будет +29...+33 градуса.

"Однако уже и здесь 31 июля ожидается понижение температуры, за исключением Юга", - отметила синоптик.

По ее словам, уже 1 августа по всей Украине жары не будет - предполагается умеренно теплая погода, а на севере и северо-востоке даже ниже 20 градусов тепла.

Осадки в видео дождя во вторник вероятны на Западе, Севере и в Центре, а в течение дня и к вечеру фронт накроет южное направление и грозовые дожди охватят Юг и Восток.

В Киеве 30 июля жара также спадет до +26 градусов. В дальнейшем температура воздуха в столице снизится еще на несколько градусов. Кратковременные дожди с грозами возможны локально.

"Так что ближайшую неделю, а особенно выходные, 3-4 августа, в Киеве будут достаточно свежими", - подчеркнула Диденко.

Как ранее сообщал "Апостроф", конец июля в Украине еще будет жарким, но в начале августа придет очередная волна похолодания.