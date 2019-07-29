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Жара не отступит, но: синоптики озвучили прогноз на начало недели в Украине

понедельник, 29 июля 2019, 06:23
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В понедельник, 29 июля, в Украине сохранится жаркая погода, но в ряде областей возможны осадки.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Температура воздуха ночью в среднем составит +17+19 градусов, днем +29+31. Ливни ожидаются в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

30 июля дожди накроют большую часть страны, без осадков будет только в Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской областях и оккупированном Крыму.

31 июля в Украине немного похолодает - температура воздуха ночью составит в среднем +14+16 градусов, днем +24+26. На западе страны прогнозируются ливни.

Между тем, синоптики заявили, что начало августа в Украине будет жарким, но ночные температуры постепенно будут снижаться, и уже в конце месяца возможны заморозки на поверхности земли.

Как сообщал "Апостроф", ранее курортной Кирилловкой пронесся мощный ураган, который оборвал провода - поселок на некоторое время остался без света.

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