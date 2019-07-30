Домечтались: в сети на фото показали провал очередного турсезона в Крыму

В сети появились фото пустых пляжей в Ялте и Курортном в оккупированном Россией Крыму.

Фотографии опубликовала у себя в Twitter-аккаунте блогер Roksolana Today & Крым.

Блогер обратила внимание, что в Курортном на традиционные для туристов в Крыму развлечения – банан на воде или экскурсию на катере, желающих попасть вообще нет.

"Курортное прямо сейчас. Хочешь – банан, хочешь – экскурсию", - пишет она.

Также она показала практически пустой пляж в Ялте при комфортных условиях для отдыха. Она констатировала, что пик сезона уже проходит и туристов как не было, так и нет.

"Ялта, Массандровский пляж, август вот-вот", - отметила блогер.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети были опубликованы фото из курортного поселка Кирилловка Запорожской области, где в разгар сезона замечено множество отдыхающих, а люди просто не помещаются на пляжах и стоят в очередях, чтобы попасть к морю.