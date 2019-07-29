Крыму и не снилось: опубликовано видео наплыва туристов в Кирилловку

В курортном поселке Кирилловка Запорожской области разгар сезона припал на конец июля, там сейчас множество отдыхающих.

Об этом сообщает ресурс "РИА Мелитополь".

На пляжах полно курортников, вечером на Приморском бульваре также собираются люди. Все светится огнями, множество мероприятий, а заведения встречают веселых туристов.

Одну из таких прогулок в Кирилловке на набережной показали в сети. На видео видно отдыхающих с детьми, которые развлекаются и интересно проводят время своего морского отдыха.

Напомним, на курортах в оккупированном Россией Крыму уже который год подряд пустуют пляжи из-за отсутствия туристов.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали видео прогрессивной рекламы на пляже в курортной Кирилловке, где отдыхающих приглашали покататься на водном аттракционе.