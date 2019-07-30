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Грозы и град: синоптики предупредили украинцев об опасности

вторник, 30 июля 2019, 06:20
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Во вторник, 30 июля, в Украине ожидаются сильные осадки с грозами, синоптики предупреждают о "потенциально опасных метеорологических условиях".

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометеорологического центра.

Отмечается, что с западных и северных областей на территорию страны придут шквалы и дожди с грозами. Также возможен град.

Помимо осадков желтый уровень опасности установлен из-за риска лесных пожаров.

"В течение суток 30 июля в Украине грозы, град и шквалы; на Закарпатье местами значительные дожди (И уровень опасности, желтый). В южных, центральных, восточных, Ивано-Франковской, Черновицкой и Волынской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности", - пишут в гидрометцентре.

Относительно температуры воздуха – на Севере страны ожидается от 25 до 27 градусов тепла, в западных областях – 26-30 (до +32 в Закарпатской области), на Востоке – 26-28, на юге – до 32 градусов выше нуля. Дожди с грозами ожидаются по всей стране без исключения.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик заявила, что в Украину движутся холодные воздушные массы. Они принесут похолодание, которое продержится как минимум до 5 августа.

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