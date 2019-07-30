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Мост Патона в Киеве может рухнуть: опубликовано обращение известного ученого

вторник, 30 июля 2019, 13:34
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Мост Патона в Киеве находится под угрозой разрушения и требует немедленной реконструкции.

Об этом сообщил директор Института электросварки Борис Патон (сын академика Евгения Патона, в честь которого объект был назван) в своем письме к руководителю ячейки "Слуга народа" в Киеве Александру Ткаченко.

Он отметил, что сотрудники института неоднократно обращались к руководству КГГА относительно состояния моста.

"Мост, по результатам обследования, выполненного ООО "Украинский институт стальных конструкций имени. М. Шимановского", признан как тот, который находится в аварийном состоянии… Несмотря на то, что решения, которые принимались на совещаниях в КГГА и КП "Киевавтодор" относительно необходимости детального обследования технического состояния главных балок моста и разработкой проекта его реконструкции до настоящего времени не выполнены", - говорится в письме.

Ученый отметил, что затягивание ремонта может привести к его аварийному закрытию и последующему разрушению.

"Может быть потерян не только памятник архитектуры, но и быть существенно ограничено движение автотранспорта через Днепр, что приведет к транспортному коллапсу в Киеве… Прошу Вас и Ваших коллег по партии "Слуга Народа" вмешаться в ситуацию", - отмечает академик.

Как сообщал "Апостроф", 24 июня с Южного путепровода в столице обвалилось бетонное покрытие и упало на проезжающий под ним автомобиль. Мэр Киева Виталий Кличко после этого уволил исполняющего обязанности директора КП "Киевавтодормост" Дмитрия Котлубея по причине поддержания моста в ненадлежащем состоянии.

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