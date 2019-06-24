​ЧП с мостом в Киеве: Кличко объявил об увольнении виновного

Мэр Киева Виталий Кличко уволил исполняющего обязанности директора КП "Киевавтодормост" Дмитрия Котлубея из-за обвалившегося Южного моста.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Друзья! Падает штукатурка с мостов - ответственные за них чиновники идут на выход!", - написал столичный мэр.

Кличко напомнил, что сегодня на Осокорках на путепроводе осыпались куски штукатурки и попали на авто, которые проезжали под мостом.

"Я считаю, что должен в этом балансодержатель путепровода. Он должен вовремя обследовать объекты, за надлежащее состояние которых отвечает, и предоставлять оперативно информацию другим службам выявленных проблем. Поэтому я увольняю исполняющего обязанности директора КП "Киевавтодормост" Дмитрия Котлубея за халатное отношение к своим обязанностям", - написал мэр.

А его словам, он также я поручил департаменту транспорта КГГА обследовать все искусственные сооружения в столице и оперативно предоставить информацию о самых мостов из тех, где не происходят ремонтные работы.

Как сообщал "Апостроф", 24 июня, в понедельник, в столице образовались огромные пробки сразу на двух путепроводах: Дарницком мосту и мосту Патона.