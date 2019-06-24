RU  UA  EN

понедельник, 24 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.00
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

24 июня

15:54
Приходилось петь через боль: украинская певица вспомнила о реабилитации после тяжелой болезни
15:50
Был очень добрым: соседи рассказали о ребенке, зверски убитом в Киеве
15:39
Готово на 100%: НКРЭКУ приняла последние постановления для запуска нового энергорынка
15:38
В России полицейский устроил стрельбу по детям из-за невинной шалости
15:34
​Появилось фото боевика, пополнившего "бригаду 200"
15:27
Синод ПЦУ принял жесткое решение по Филарету
15:21
​Транспортный коллапс в Киеве: названа серьезная причина
15:04
Фаны "Игры престолов" нашли объяснение странному финалу - похоже, его подсмотрели в индийском кино
15:03
В Керченском проливе произошло серьезное ЧП с российским теплоходом
14:51
Назначены временные губернаторы трех областей Украины
14:44
Элитные авто и оружие: в сети рассказали, куда пропали "сокровища" Януковича
14:39
Нафтогаз ответил на наглое предложение Газпрома по транзиту газа через Украину
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​ЧП с мостом в Киеве: Кличко объявил об увольнении виновного

понедельник, 24 июня 2019, 14:24
переглянути новину українською

Мэр Киева Виталий Кличко уволил исполняющего обязанности директора КП "Киевавтодормост" Дмитрия Котлубея из-за обвалившегося Южного моста.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Друзья! Падает штукатурка с мостов - ответственные за них чиновники идут на выход!", - написал столичный мэр.

Кличко напомнил, что сегодня на Осокорках на путепроводе осыпались куски штукатурки и попали на авто, которые проезжали под мостом.

"Я считаю, что должен в этом балансодержатель путепровода. Он должен вовремя обследовать объекты, за надлежащее состояние которых отвечает, и предоставлять оперативно информацию другим службам выявленных проблем. Поэтому я увольняю исполняющего обязанности директора КП "Киевавтодормост" Дмитрия Котлубея за халатное отношение к своим обязанностям", - написал мэр.

А его словам, он также я поручил департаменту транспорта КГГА обследовать все искусственные сооружения в столице и оперативно предоставить информацию о самых мостов из тех, где не происходят ремонтные работы.

Как сообщал "Апостроф", 24 июня, в понедельник, в столице образовались огромные пробки сразу на двух путепроводах: Дарницком мосту и мосту Патона.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: