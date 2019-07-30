Никак не найдут грааль Порошенко: в сети шутят над увольнением Зеленским "короля Артура"

В сети широкую популярность получила новость с сайта президента Владимира Зеленского о том, что глава государства уволил чиновника из Луганской области Короля Артура.

Распоряжение об этом (№240/2019) было опубликовано Офисом президента.

"Уволить Короля Артура Станиславовича с должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области в связи с окончанием срока полномочий президента Украины", - говорится в документе.

В то же время пользователи соцсетей связали это увольнение с открытием уголовных производств против окружения Петра Порошенко и лично пятого президента Украины, а также поделились свежими фотожабами по этому поводу.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Владимир Зеленский прокомментировал скандал в Днепре с руководителем Нацполиции области Виталием Глуховерей, который задержал полицейских, остановивших авто нарушителя ПДД. Он потребовал у министра внутренних дел Арсена Авакова немедленно уволить указанного чиновника, а у главы ГБР Романа Трубы – расследовать обстоятельства дела.