Пишите явки с повинной или бегите: Зеленский сделал жесткое заявление в адрес чиновников

Президент Владимир Зеленский прокомментировал скандал в Днепре с руководителем Нацполиции области Виталием Глуховерей, который задержал полицейских, остановивших авто нарушителя ПДД.

"В современном мире ничего невозможно скрыть. Несмотря на все попытки замолчать историю о задержании спецназом КОРД патрульных Нацполиции, которые остановили за нарушение ПДД автомобиль начальника областного управления МВД в Днепровской области Виталия Глуховери, видео с подробностями отвратительного инцидента появилось в соцсетях и СМИ. оно шокирует цинизмом поведения представителей старой элиты, которые действительно убеждены, что они вместе со своим обслуживающим персоналом, живут над законом. Просмотрев его, у меня сначала не было слов - даже нецензурных. Но они быстро нашлись", - отметил президент на своей странице в Facebook.

"Я требую от министра внутренних дел господина Арсена Авакова немедленного увольнения гражданина Глуховери с занимаемой должности, а от главы ГБР господина Романа Трубы жду быстрого и бескомпромиссного расследования по обнародованным фактам", - заявил Зеленский.

"Я хочу предупредить всех чиновников в Киеве и по всей стране - от областного центра до маленького села - времена безнаказанности и особого к вам отношения, к которому вы так привыкли во времена всех предыдущих президентов Украины, навсегда прошли.

Ни вы, ни ваши друзья больше не будете стоять над законом. Вы будете только и в первую очередь под ним. Поэтому радуйтесь, если вы понесете заслуженную ответственность по закону, что я вам твердо обещаю. Иначе народ воспользуется своим правом суверена в собственном государстве, и вы окажетесь вообще вне закона.

Так что лучше пишите явки с повинной, увольняйтесь или бегите. Потому что единственное, что я могу вам гарантировать - это уголовное преследование и наказание законно. А единственное, чего я вам точно не советую, - продолжать своим наглым поведением испытывать страну на прочность. Страна и народ крепче всех вас - они выстоят. Вы же - исчезнете", - написал президент.

Как сообщал "Апостроф", Соломенский районный суд Киева отправил под домашний арест бывшего начальника главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина.