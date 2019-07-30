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​В Запорожье мужчина хотел поджечь авто и загорелся сам: жуткий момент попал на видео

вторник, 30 июля 2019, 19:11
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29 июля в Запорожье неизвестный злоумышленник, после неудачной попытки поджечь автомобиль, загорелся сам.

Об этом сообщает ridne.zp, публикуя соответствующее видео.

"Вчера на ул. Св. Николая 53 был замечен поджигатель, который хотел поджечь авто, а в результате чуть не сгорел сам. П.С. Пацаны, если идёте на дело, то берите с собой средства индивидуальной защиты. В данном случае огнеупорный костюм", - говорится в сообщении.

Под постом появились саркастические комментарии пользователей сети.

"Все-таки он его поджег", "Сказочный дол*оёб", "Подкопченого легко будет найти", "С ожогами легко найти героя в больничке.. Также скоро во всех пабликах ЗП - помогите на лечение... Обгорел..блабла..", "Сапоги скороходы", "Машину жалко", - в таком духе пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в Талалаевке Черниговской области неизвестные устроили поджог на территории дома местного активиста и члена ВО "Свобода", сгорело его авто с музыкальной аппаратурой.

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