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​В Киеве банда в балаклавах устроила огненный террор маршрутчикам: видео

понедельник, 24 июня 2019, 16:07
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24 июня на Героев Днепра в столице банда в балаклавах среди белого дня подожгла маршрутки "коктейлями Молотова" и исчезла на мопедах.

Об этом сообщает "Информатор", публикуя видео.

Так, группа мужчин в балаклавах подожгла маршрутки на остановке, откуда транспорт отправляется в Вышгород.

После поджога неизвестные скрылись на мопедах. Водители успели самостоятельно потушить пожар огнетушителями, и, предварительно, обошлось без пострадавших. В столице ввели план "Перехват".

По словам очевидцев, к маршруткам подбежали пять человек, разбили стекло со стороны водителя и бросили туда дымовую шашку, а с другой стороны банка с горючим веществом. После этого исчезли. На видео можно увидеть, что нападавших было как минимум шестеро. На месте работают правоохранители. Детали инцидента выясняются.

Как сообщал "Апостроф", сотрудники полиции Киева задержали трех членов преступной группы, которые пытались украсть пакет с деньгами суммой 300 тысяч гривен у одного из торговых центров столицы.

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