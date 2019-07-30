Всюду опасно: по Украине объявили штормовое предупреждение

Во вторник, 30 июля по всем областям Украины объявлен желтый уровень опасности из-за высокой вероятности шквалов ветра и ливней с грозами.

Об этом говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

Отмечается, что порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду – из-за этого объявлено штормовое предупреждение. Также отдельно в заявлении прозвучало предупреждение о высокой пожарной опасности во всех областях кроме севера страны.

"Днем 30 июля на большей части территории страны грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (и уровень опасности, желтый). 30 июля в южных, центральных, восточных, Ивано-Франковской, Черновицкой и Волынской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сообщают синоптики.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики заявили, что жаркие июльские выходные в Украине сменятся похолоданием в начале августа. Так, в ночь на 1 августа ожидается резкое похолодание - в западных, северных, центральных и восточных областях ночью ожидается от 8 до 12 градусов тепла.