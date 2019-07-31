До августа рукой подать: сеть впечатлило сравнение пляжей в Крыму и Одессе, фото

В сети были опубликованы фото с пляжей Одессы, а также из популярных до оккупации мест оккупированного Крыма.
Фотографии опубликовала у себя в Twitter-аккаунте блогер RoksolanaToday & Крым.
Пользователям соцсетей предлагалось сравнить ситуацию с туризмом в Одессе:
А также ситуацию в Саках, Алуште, Евпатории и других населенных пунктах на оккупированном Россией украинском полуострове.
Блогер уточнила, что в Одессе рано утром больше людей на пляжах, чем в течение дня на любом из курортов Крыма.
"В этом году в Одессе в 4-30 утра (рассвет) людей больше, чем на наших пляжах в самое время", - заметила она.
В комментариях под фото пользователи традиционно пошутили об успехах РФ в популяризации крымских курортов, а также отметили, что ситуация значительно улучшится после освобождения полуострова.
Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились фото из курортного поселка Кирилловка Запорожской области, где в разгар сезона замечено множество отдыхающих, а люди просто не помещаются на пляжах и стоят в очередях, чтобы попасть к морю.