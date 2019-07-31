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До августа рукой подать: сеть впечатлило сравнение пляжей в Крыму и Одессе, фото

среда, 31 июля 2019, 18:13
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В сети были опубликованы фото с пляжей Одессы, а также из популярных до оккупации мест оккупированного Крыма.

Фотографии опубликовала у себя в Twitter-аккаунте блогер RoksolanaToday & Крым.

Пользователям соцсетей предлагалось сравнить ситуацию с туризмом в Одессе:

А также ситуацию в Саках, Алуште, Евпатории и других населенных пунктах на оккупированном Россией украинском полуострове.

Блогер уточнила, что в Одессе рано утром больше людей на пляжах, чем в течение дня на любом из курортов Крыма.

"В этом году в Одессе в 4-30 утра (рассвет) людей больше, чем на наших пляжах в самое время", - заметила она.

В комментариях под фото пользователи традиционно пошутили об успехах РФ в популяризации крымских курортов, а также отметили, что ситуация значительно улучшится после освобождения полуострова.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились фото из курортного поселка Кирилловка Запорожской области, где в разгар сезона замечено множество отдыхающих, а люди просто не помещаются на пляжах и стоят в очередях, чтобы попасть к морю.

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