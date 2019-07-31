Пора уже памятники ставить: сети повеселило видео интервью с автором бюстов Зеленского

В сети появилось интервью с 23-летней девушкой из Винницы, которая изготовила 10 бюстов президента Украины Владимира Зеленского для продажи.

Видео было опубликовано ТСН.

Девушка заявила, что "загорелась" идеей сделать для людей большое количество бюстов главы государства.

"Чтобы видеть его у себя не только в кабинетах, но и на кухне… Попытаемся добиться эффекта малахита, то есть зеленого цвета бюста. Только разрешения от самого Владимира Зеленского на использование его лица я не получила… Если запретит делать, я не буду, но очень-очень расстроюсь", - заявила скульптор и передала бюст журналистам, чтобы они его отнесли президенту.

В то же время в сети пользователи раскритиковали идею отливать бюсты Зеленского, указав на риск возрождения "культа личности". Также они отметили предпринимательскую "жилку" героини сюжета.

Как сообщал "Апостроф", ранее известный журналист раскритиковал президента Зеленского за поведение его подопечных и его медиа-активность.