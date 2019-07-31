RU  UA  EN

среда, 31 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.90
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

31 июля

00:29
Пора уже памятники ставить: сети повеселило видео интервью с автором бюстов Зеленского

30 июля

23:59
На Волыни военнослужащая жестоко убила собственного ребенка: детали ЧП
23:53
Будут выставлять оценки: появился интересный рассказ об обучении нардепов в Трускавце
23:36
​Россия стягивает тяжелую военную технику к границам Украины: тревожные подробности и фото
23:17
"Плавают" люди и машины: мощный ливень затопил Киев, фото и видео
23:04
​В Киеве совершили дерзкое нападение на журналистов: все подробности, фото и реакция сети
22:59
Названы две причины, почему Россия не сможет полностью блокировать Черное море
22:39
Комитет кредиторов обязал "Центрэнерго" согласовывать все существенные сделки
22:23
​Послезавтра август: появились свежие фото "толп" туристов в Крыму
22:13
Жара до +30 и резкое похолодание: синоптики озвучили детальный прогноз на август
21:55
​Устраивал скандалы и давил на жалость: появились данные о жестоком убийце украинки в Германии
21:33
Дебютант чемпионата Украины выиграл свой первый матч в элите: видеообзор
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Пора уже памятники ставить: сети повеселило видео интервью с автором бюстов Зеленского

среда, 31 июля 2019, 00:29
переглянути новину українською

В сети появилось интервью с 23-летней девушкой из Винницы, которая изготовила 10 бюстов президента Украины Владимира Зеленского для продажи.

Видео было опубликовано ТСН.

Девушка заявила, что "загорелась" идеей сделать для людей большое количество бюстов главы государства.

"Чтобы видеть его у себя не только в кабинетах, но и на кухне… Попытаемся добиться эффекта малахита, то есть зеленого цвета бюста. Только разрешения от самого Владимира Зеленского на использование его лица я не получила… Если запретит делать, я не буду, но очень-очень расстроюсь", - заявила скульптор и передала бюст журналистам, чтобы они его отнесли президенту.

В то же время в сети пользователи раскритиковали идею отливать бюсты Зеленского, указав на риск возрождения "культа личности". Также они отметили предпринимательскую "жилку" героини сюжета.

Как сообщал "Апостроф", ранее известный журналист раскритиковал президента Зеленского за поведение его подопечных и его медиа-активность.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

"Государство в смартфоне": в чем опасность идей Зеленского

Резкое похолодание до +8: появился удивительный прогноз на начало августа

Зеленский не понимает, что он говорит о Донбассе и его жителях - Иосиф Зисельс

​Появится ли в Украине "танк будущего": какие боевые машины создаются для армии

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: