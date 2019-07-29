Кто такой Богдан? Журналист распек Зеленского из-за вездесущего главы ОПУ

Известный журналист Роман Скрыпин опубликовал видеоблог, где публично раскритиковал президента Владимира Зеленского за его постоянные появления на публике вместе с главой Офиса президента Андреем Богданом.

Видео журналиста (18+, нецензурная лексика) было опубликовано в открытом доступе на YouTube.

Так, Скрыпин обвинил Зеленского в несамостоятельности и уточнил, что люди голосовали за него не для того, чтобы наблюдать назначенных им чиновников.

"Вся сеть смеется - он снова на пляже с Андреем Богданом. У меня тоже есть куча друзей, а ты – первое лицо государства. Тебе что-то там шепчут на ухо, дергают, отвечают вместо тебя телефону. Почему ты себе это позволяешь? Я этого не могу понять. Почему окружение где-то у тебя постоянно фигурирует за плечами? Какого … тебе постоянно сидят и … (говорят) что-то на ухо?" – спрашивает журналист.

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