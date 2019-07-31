В сети анонсировали военные парады в десятках городов ко Дню Независимости Украины

В сети создали группу под названием "Парад-2019: Марш защитников Украины", в которой указаны места проведения военных парадов, посвященных Дню независимости страны.

Создал группу в соцсети Facebook ветеран АТО Павел Белоус с позывным "Кабул".

"Друзья! Для лучшей коммуникации на местах, кооперации для проезда на парад, я создал 24 группы по областным центрам или областях. Прошу в группах договариваться о совместном подъезд, пребывание на параде и возвращение домой", - говорится в сообщении.

В группе опубликован список с активными ссылками, которые переходят на подгруппы "Парад-2019: Марш защитников Украины", в 24-х городах Украины.

Как сообщал "Апостроф", глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что на День Независимости Украины, 24 августа, в Киеве вместо военного парада пройдет Походка достоинства с участием президента Владимира Зеленского и украинских военных.