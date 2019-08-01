Стало известно о ликвидации опасного боевика ДНР: опубликованы фото

Во вторник, 30 июля, на Донбассе был ликвидирован боевик Сергей Евсеев 1973 года рождения по прозвищу "СМС" из Шахтерска, который состоял в штурмовом полку незаконных вооруженных формирований ДНР.

Об этом сообщил у себя в Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

Согласно информации офицера, убили боевика в Донецкой области на мариупольском направлении.

"Евсеев "Смс" Сергей из Шахтерска. Предположительно в Приазовье, 9 ошпмп 1ак", - написал он.

Согласно сайту "Миротворец" у боевика дома в Шахтерске осталась мать. Сам он был ранен в марте 2017 года и обращался в больницу на оккупированной территории Донбасса.

Также был опубликован скриншот его профиля в российской соцсети "Одноклассники".

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что на Донбассе ликвидировали 32-летнего боевика Андрея Кривошеева по кличке "Хантер", который до агрессии России проживал в Херсонской области, но при этом выдавал себя за гражданина Беларуси.