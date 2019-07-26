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Орк в тельняшке: в сети показали фото нового "груза 200" у боевиков ДНР

пятница, 26 июля 2019, 03:34
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На Донбассе ликвидировали российского наемника 32-летнего Андрея Кривошеева по кличке "Хантер".

Об этом сообщают на сайте центра "Миротворец".

В росСМИ распространили информацию, что погиб боевик Андрей Валентинович Кривошеев, который родился 1 апреля 1987 года. Он проживал в Херсонской области, Каховском районе в селе Семеновка. Выдавал себя за гражданина Беларуси. В незаконные вооруженные формирования он вступил весной 2014 года. Был награжден медалью "За оборону Славянска". В июле 2015 года имел трения с "МГБ ДНР", так как его родные проживают в Херсонской области Украины.

Известно, что его ликвидировали 22 июля в районе авдеевской промзоны.

"Кабзону зато передаст привет", - прокомментировал новость блогер под ником "Фашик Донецкий".

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фотографии захоронений боевиков на Донбассе.

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