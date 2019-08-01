"Укрзализниця" попала в скандал из-за закупки "золотых" полотенец: детали и реакция сети

В сети разгорается скандал из-за тендерной закупки "Укрзализныцей" полотенец по цене 3600 гривен за штуку.

Об этом пишет специализированное издание "Железная дорога без коррупции".

Согласно выложенной информации, "Укрзализныця" получила две заявки на объявленную закупку 200 вышиванок и 200 льняных полотенец, и одну из них (в которой стоимость товара в три раза ниже) отклонила по причине "недостатка опыта" заявителя в вопросе выполнения государственных контрактов.

Таким образом, перевозчик согласился закупить вышиванки по стоимости 4100 гривен за штуку, а полотенца – по 3600 гривен. Также было обнаружено, что фирма, которая должна поставить "Укрзализныце" товары зарегистрирована в Киеве по адресу улица Сортировочная, 2, и именно по этому адресу находится жилая многоэтажка. В прошлом году эта же компания получила от государства на похожих закупках около 100 млн гривен.

Пользователи соцсетей категорически негативно восприняли новость о такого рода закупке и призвали немедленно провести аудит в компании и привлечь к ответственности виновных.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналист рассказал, как в купейном вагоне поезда "Укрзализныци" Сумы-Одесса обокрали женщину с ребенком.