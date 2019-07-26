​В Одессу - с приключениями: журналист рассказал про инцидент в купейном вагоне "Укрзализныци"

25 июля в купейном вагоне поезда Сумы-Одесса обокрали женщину с ребенком.

Об этом написал журналист Константин Андриюк в Facebook.

"Как доехать в Одессу с приключениями... Поезд Сумы-Одесса. Обворована семья, на подъезде к Киеву. Женщиа и 8 летний сын ехали вдвоем в купе на отдых из Сум. Другие пассажиры не подсаживались. Забыли закрыть купе. В промежутке от 22:15 до 23:00 уснули, проснулись с очищенными вещами: 1500 грн наличных, телефон, кредитные карточки (уже заблокировали)", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", "Укрзализныця" оскандалилась с дырявым вагоном в пассажирском поезде.

Ранее в сети пожаловались на отсутствие света и туалеты, которые не работают в поездах "Укрзализныци".