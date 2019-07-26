RU  UA  EN

пятница, 26 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.35
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

26 июля

14:15
Жены экс-игроков "Динамо" восхитили сеть эротичным боксерским поединком: опубликовано видео
14:09
Стало известно о планах оккупантов построить еще один Керченский мост
14:03
Виталий и Владимир Кличко подали иск в суд на канал "1+1"
14:02
Боюсь за свою жизнь: известный россиянин заинтриговал сети фактами про Путина и его окружение
13:59
​Под Черниговом случилось смертельное ДТП: опубликованы жуткие фото
13:49
НАБУ проводит обыски в здании суда, который вел резонансные дела "Приватбанка" и УПЦ (МП)
13:47
​В МВФ рассказали, когда стоит ожидать миссии в Киеве: названо условие
13:40
Клуб с Донбасса увековечил память футболиста, убитого боевиками "ДНР": фото
13:39
Появилось видео с опасным псевдокопом, напавшим на гостя Одесского кинофестиваля
13:15
Алина Гросу показала трогательный клип, в котором снялась с мужем в день их свадьбы в Италии
13:02
В сети новый флешмоб: люди постят забавные фото своих ирландских волкодавов - и это жуть, как они велики
12:59
​В Одессу - с приключениями: журналист рассказал про инцидент в купейном вагоне "Укрзализныци"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​В Одессу - с приключениями: журналист рассказал про инцидент в купейном вагоне "Укрзализныци"

пятница, 26 июля 2019, 12:59
переглянути новину українською

25 июля в купейном вагоне поезда Сумы-Одесса обокрали женщину с ребенком.

Об этом написал журналист Константин Андриюк в Facebook.

"Как доехать в Одессу с приключениями... Поезд Сумы-Одесса. Обворована семья, на подъезде к Киеву. Женщиа и 8 летний сын ехали вдвоем в купе на отдых из Сум. Другие пассажиры не подсаживались. Забыли закрыть купе. В промежутке от 22:15 до 23:00 уснули, проснулись с очищенными вещами: 1500 грн наличных, телефон, кредитные карточки (уже заблокировали)", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", "Укрзализныця" оскандалилась с дырявым вагоном в пассажирском поезде.

Ранее в сети пожаловались на отсутствие света и туалеты, которые не работают в поездах "Укрзализныци".

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Дождливо, но +31: синоптики озадачили погодой на неделю

Фантомные боли истории: как согласиться на несогласие

Адская жара в день выборов: синоптики удивили погодой на выходные

Лицензионный воз на перманентном тормозе, или к чему приводит бездействие Минфина на рынке лотерей

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: