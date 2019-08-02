На Украину идет опасный циклон: каким регионам ждать ливней с грозами

С субботы, 3 августа, в Украине начнет действовать циклон, который принесет с собой осадки, снижение температуры воздуха и шквалы.

Об этом у себя на странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что погода начнет портиться с 3 августа, первые осадки ожидаются днем в Одессе и Прикарпатье.

"В Одесской области и Прикарпатье начнутся дожди и грозы, которые местами будут переходить в сильные ливни с локальными шквалами и градом", - сообщила Диденко.

Уже потом, 3 августа, ночью и днем 4 августа на юге Украины, в центральных областях и на Востоке - дожди, грозы, местами сильные ливни, локальный град. Также ожидаются шквалы.

На севере и западе страны - небольшие дожди периодически с прояснениями, здесь циклон не будет так сильно действовать.

Температура воздуха в эти дни значительно упадет - до 20 градусов выше нуля в Киеве и большинстве областей страны.

Синоптик подчеркнула, что тепло и настоящее лето вернется уже во вторник, 6 августа.

"Со вторника в Украине начнет теплеть", - добавила она.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики сообщали, что в начале августа в Украине в некоторых областях ожидаются дожди с грозами