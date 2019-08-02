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Часть Украины накроют грозы: синоптики рассказали, кому не повезет с погодой

пятница, 02 августа 2019, 06:20
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В пятницу, 2 августа, в западных и северных областях Украины ожидаются дожди с грозами, в то же время на юге и востоке – сухо и без осадков.

Об этом сообщается на странице Украинского гидрометцентра в Facebook.

Также отмечается, что скорость ветра по всей территории страны будет в пределах нормы, опасности шквалов больше нет.

"2 августа в западных, днем также в северных и центральных областях местами небольшой дождь, местами гроза; на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с", - говорится в сообщении укргидрометцентра.

Относительно температуры указано, что в целом во всех областях похолодает – температура будет достигать до комфортных 29 градусов выше нуля на морских курортах и осенних 20 градусов в самой холодной в этот день Луганской области.

"Температура ночью 9-14, днем 19-24; в южной части и на Закарпатье ночью 13-18, на побережье морей до 21, днем 24-29", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик сообщила, что в начале августа в Украине ожидается ощутимое снижение температуры воздуха.

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