RU  UA  EN

пятница, 2 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.35
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

2 августа

19:37
​​Гривна резко просела: Нацбанк озвучил курс валют на выходные
19:21
ГПУ приняла важное решение по судьям скандального киевского суда
19:10
​Иностранцы ринулись закачивать газ в украинские хранилища: озвучена впечатляющая цифра
19:10
Фаны изучили опубликованный сценарий "Игры престолов": теперь они разочарованы финалом еще больше
18:56
Боевики озвучили Украине наглое предложение по соратнику Гиркина
18:47
Польша массово отказывает во въезде украинцам с безвизом: озвучены цифры
18:25
Топ-пропагандисту Путина едко ответили на жалобы о новых санкциях США
18:21
В Киеве "прорвало" мост Патона: видео озадачило сеть
17:57
Под Киевом полиция попала под горячую руку неадекватной парочки: фото
17:55
Последний месяц лета: в сети сравнили фото пляжей в Крыму и на материковой Украине
17:45
Сильно и проникновенно: группа "Беz обмежень" впечатлила сеть новым клипом
17:35
У одесского экс-топа Нацполиции нашли тайные богатства
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Польша массово отказывает во въезде украинцам с безвизом: озвучены цифры

пятница, 02 августа 2019, 18:47
переглянути новину українською

Польша за последние несколько месяцев резко сократила количество отказов во въезде для украинских граждан по сравнению с прошлым годом.

Об этом рассказали в аналитическом центре "Європа без бар’єрів", правозащитники сослались на данные пограничной службы Польши.

Так, согласно сведениям пограничников, количество отказов во въезде гражданам Украины на границе с Польшей составило 27 923. Эта цифра на 12% больше, чем в прошлом году.

Аналитики считают, что рост количества отказов во въезде в Польшу в целом не окажет негативного воздействия на поездки украинцев в Европу.

"Ситуация с отказами во въезде гражданам Украины на границах Европейского Союза стабилизируется после более чем 50-процентного роста в 2018 году, ведь абсолютное большинство всех отказов во въезде в ЕС происходят на польской границе. Мы ожидаем дальнейшей стабилизации этого показателя", - заявила исполнительный директор "Європа без бар’єрів" Ирина Сушко.

По ее словам, аналогичная ситуация была и в 2018 году, тогда после туристического бума, связанного с безвизом, показатели туризма начали снижаться. Сушко добавила, что в целом количество отказов во въезде в европейские страны для украинцев сокращается.

"На самом деле, если мы возьмем данные за 2016 год, до безвиза, добавим отказы в визе к отказам на границе и сравним с аналогичными данными за 2018 год, то увидим, что общее количество отказов даже сократилось", - добавила эксперт.

Основной причиной отказов на польской границе сейчас называют отсутствие всех необходимых документов для подтверждения цели визита и условий пребывания в стране.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что за второй квартал 2019 года Украина опустилась в рейтинге паспортов мира с 40 на 44 место и потеряла безвизовый режим с двумя странами.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Школы трещат по швам: как решить проблему переполненных классов

Лето еще вернется: синоптики рассказали о погоде на август

Президент никто: как советник Зеленского отчитал "Слуг народа", но просчитался

Медузы, жара и толпы людей: что происходит на пляжах популярных курортов Украины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: