Сети повеселила яркая шутка про визит Зеленского в Ивано-Франковскую область

В сети появилась шутка относительно плана действий президента Владимира Зеленского в ходе его визитов в города и села Украины.

Шутку опубликовал блогер Дмитрий Коваленко у себя на странице в Facebook.

Так, был опубликован стилизованный под сообщение пресс-службы Офиса президента пост о его планах при поездке в очередной населенный пункт. В обязательной программе: критика со стороны главы государства местных чиновников и беспочвенные и недоказуемые обвинения их в коррупции.

"Как на самом деле должны выглядеть посты Офиса Президента Украины", - подписал публикацию блогер.

Следует отметить, что действительно в программе поездки президента в Ивано-Франковскую область, по мотивам которой сделан фейковый пост ОПУ, был визит в село Долгое, где он должен был провести совещание относительно разрушенных мостов в регионе. После обеда на эту встречу начали собираться люди.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил исполняющему обязанности городского головы Смелы в Черкасской области Виктору Федоренко за свой счет погасить долги города за отопление.