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Зеленский сделал неожиданное предложение чиновнику в Черкассах: сеть взбудоражило видео

среда, 31 июля 2019, 23:59
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил исполняющему обязанности городского головы Смелы, Черкасской области, Виктору Федоренко за свой счет погасить долги города за отопление.

Об этом он заявил во время визита в Черкассы.

В ходе совещания, на котором присутствовал Зеленский, Виктор Федоренко и отстраненный мэр Смелы Алексей Цибко перекладывали друг на друга ответственность за задолженность в городе за теплоснабжение.

В конце концов выяснилось, что город, а не горожане, задолжал 3 млн гривен, когда взял на себя долги предприятия "Смелаэнергоинвест".

Зеленский спросил Федоренко, какая у него машина. Федоренко ответил, что Toyota. Президент посоветовал ему продать свой автомобиль и погасить часть долга города за тепло.

В сети неоднозначно отнеслись к предложению президента.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 10 июля в Борисполе Киевской области Владимир Зеленский во время заседания выгнал из зала секретаря городского совета Ярослава Годунка.

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