Зеленский сделал неожиданное предложение чиновнику в Черкассах: сеть взбудоражило видео

Президент Украины Владимир Зеленский предложил исполняющему обязанности городского головы Смелы, Черкасской области, Виктору Федоренко за свой счет погасить долги города за отопление.

Об этом он заявил во время визита в Черкассы.

В ходе совещания, на котором присутствовал Зеленский, Виктор Федоренко и отстраненный мэр Смелы Алексей Цибко перекладывали друг на друга ответственность за задолженность в городе за теплоснабжение.

В конце концов выяснилось, что город, а не горожане, задолжал 3 млн гривен, когда взял на себя долги предприятия "Смелаэнергоинвест".

Зеленский спросил Федоренко, какая у него машина. Федоренко ответил, что Toyota. Президент посоветовал ему продать свой автомобиль и погасить часть долга города за тепло.

В сети неоднозначно отнеслись к предложению президента.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 10 июля в Борисполе Киевской области Владимир Зеленский во время заседания выгнал из зала секретаря городского совета Ярослава Годунка.