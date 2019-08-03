На Балканы обрушилась страшная буря с гигантским градом: фото и видео

На Балканах произошли сильные дожди с ветром и бурей, которые вырывали с корнями деревья, срывали крыши, в результате чего несколько человек получили ранения.

Об этом сообщает AP.

Известно, что буря также прокатилась вдоль побережья Хорватии Адриатикой, ломая деревья, что привело к блокированию дорог, повреждений линий электропередачи и затоплениям улиц. Полиция заявляет, что получила десяток обращений к спасателям на море.

Что касается пострадавших, пострадали два человека, которые получили шок, но обошлось без видимых травм. Кроме того, дерево упало на 54-летнего мужчину на юге Сербии, что повлекло серьезные травмы позвоночника и легкое ранение его супруги.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось зрелищное видео из "плавающего" ресторана в Италии.