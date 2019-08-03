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​На Одесскую область обрушились сильный ливень со смерчем: фото и видео

суббота, 03 августа 2019, 15:24
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3 августа Одесскую область накрыла мощная непогода: некоторые улицы затопило из-за обильных ливней, а за городом пронесся смерч.

Соответствующие видео непогоды публикуют очевидцы в местных пабликах.

На кадрах можно увидеть, что некоторые улицы совершенно затопило, от чего автомобили буквально плывут в воде. Улицы в реки превратились в частности на Таирова, Черемушках и в центре Одессы.

А смерч сняли фермеры, которые работают недалеко от города в полях.

Также очевидцы засняли шторм на море, который разогнал с пляжей большинство отдыхающих.

Как сообщал "Апостроф" 1 августа в Запорожской области бушевал сильный ураган , якийнаробив много бед для местных жителив.Стихия срывала с домов крыши и валил деревья, а в результате непогоды полтысячи человек остались без света из-за поваленных столбы линий электропередач.

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