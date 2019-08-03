RU  UA  EN

суббота, 3 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.40
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

3 августа

15:24
​На Одесскую область обрушились сильный ливень со смерчем: фото и видео
15:22
Полиция готовит штурм: новые подробности смертельной перестрелки на курорте Кирилловка
15:08
Шевченко, Бандера, Ярош и другие: эксклюзивные фото выставки 100 фигур знаменитых украинцев
14:54
​Зеленский приехал к "слугам народа" и ответил на вопрос про Богдана: фото и видео
14:30
На курорте Кирилловка произошла перестрелка: фото и данные о жертвах
14:02
Попался, карасик: в сети показали видео с вором, пойманным на Гидропарке в Киеве
13:46
​В Запорожье произошло жуткое смертельное ДТП с квадроциклом: опубликовано видео
13:35
Участника украинского Atlas Weekend 2019 освободили из-под ареста в Швеции: что известно
13:31
Зеленский посетил Трускавец: полное видео и детали визита
13:15
​В Киеве неадекват расстрелял посетителей кафе: опубликованы фото
13:12
Вода стала рыжей: опубликованы фото серьезного ЧП в Киеве
12:50
Известный боксер покончил жизнь самоубийством
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Шевченко, Бандера, Ярош и другие: эксклюзивные фото выставки 100 фигур знаменитых украинцев

суббота, 03 августа 2019, 15:08
переглянути новину українською

В субботу, 3 августа, в Киеве прошло торжественное открытие нового "Музея становления украинской нации".

Музей посетил фотокорреспондент "Апострофа".

Экспозиция музея включает в себя 100 фигур выдающихся украинцев, начиная от княгини Ольги и до знаменитых граждан Украины современности. Фигуры сопровождаются диорамами и современными мультимедийными материалами, рассказывающими о каждой личности и эпохе.

"Внешний вид исторических фигур, их возраст и одежда соответствуют тому времени, когда происходило событие, показанное в сюжете, или тому периоду, когда они были на пике своей славы или в период наибольшего подъема. Теперь каждый воочию сможет увидеть как выглядели казаки, Тарас Шевченко, Леся Украинка, Степан Бандера и другие известные реформаторы украинской нации. 25 сюжетных композиций, где каждую инсталляцию сопровождает интерактивный аудио и видео контент, запахи, устройства виртуальной реальности, дает посетителю почувствовать атмосферу эпохи, в которой он находится", – говорится в описании музея.

Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1

"Музей становления украинской нации" расположен по адресу улица Лаврская, 27. Работает он без выходных, с 9:00 до 20:00.

Также смотрите эксклюзивный фоторепортаж "Апострофа" с празднований 1031-летия Крещения Руси.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: Общество
Теги: музеи, Киев, фото

Поделиться

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Дожди и похолодание: синоптики дали не летний прогноз на выходные

Школы трещат по швам: как решить проблему переполненных классов

Лето еще вернется: синоптики рассказали о погоде на август

Президент никто: как советник Зеленского отчитал "Слуг народа", но просчитался

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: