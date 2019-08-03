Шевченко, Бандера, Ярош и другие: эксклюзивные фото выставки 100 фигур знаменитых украинцев

В субботу, 3 августа, в Киеве прошло торжественное открытие нового "Музея становления украинской нации".

Музей посетил фотокорреспондент "Апострофа".

Экспозиция музея включает в себя 100 фигур выдающихся украинцев, начиная от княгини Ольги и до знаменитых граждан Украины современности. Фигуры сопровождаются диорамами и современными мультимедийными материалами, рассказывающими о каждой личности и эпохе.

"Внешний вид исторических фигур, их возраст и одежда соответствуют тому времени, когда происходило событие, показанное в сюжете, или тому периоду, когда они были на пике своей славы или в период наибольшего подъема. Теперь каждый воочию сможет увидеть как выглядели казаки, Тарас Шевченко, Леся Украинка, Степан Бандера и другие известные реформаторы украинской нации. 25 сюжетных композиций, где каждую инсталляцию сопровождает интерактивный аудио и видео контент, запахи, устройства виртуальной реальности, дает посетителю почувствовать атмосферу эпохи, в которой он находится", – говорится в описании музея.

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"Музей становления украинской нации" расположен по адресу улица Лаврская, 27. Работает он без выходных, с 9:00 до 20:00.

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