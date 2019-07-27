Как готовятся к крестному ходу в Киеве: эксклюзивные фото

На выходных, 27-28 июля, в Киеве в честь празднования 1031-летней годовщины Крещения Киевской Руси пройдет крестный ход.

"Апостроф" показал, как готовятся в мероприятию в столице, опубликовав фото - снимки Александра Гончарова.

Тысячи верующих прибыли в Киев из разных уголков Украины, чтобы принять участие в крестном ходу. Полицейские столицы будут следить и обеспечивать безопасность киевлян и гостей города.

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Напомним, из-за крестного хода в городе перекроют ряд центральных улиц, а также ограничат движение наземного общественного транспорта. Кроме этого, в связи с крестным ходом меры безопасности в Киеве будут усилены.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в прошлом году из-за празднований Крещения Руси в Киеве образовались огромные пробки.