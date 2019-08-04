RU  UA  EN

воскресенье, 4 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.40
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

4 августа

15:41
Называют себя "рабами": сеть ужаснули фото "молодой гвардии" ДНР
15:39
​Появилось видео, как шаманы с бубнами вызывают дожди в России
15:10
Суд обязал 210-ю ОИК на Черниговщине пересчитать бюллетени на 34 участках
15:07
Военный эксперт рассказал, как Трамп на самом деле относится к Украине
14:46
Мечтают вернуться на танках: появился рассказ об экс-беркутовцах, разгоняющих митинги в Москве
14:44
​В Киеве одновременно загорелись сразу три здания: тревожные подробности и видео
14:13
Покидают "миллионы" туристов: опубликовано показательное фото Керченского моста
14:09
​На оккупированном Донбассе ликвидировали сына одного из главарей ДНР: фото
14:05
Циклон раскрутился: синоптик предупредила украинцев об опасности
13:48
Утонувшие авто и разрушенные дороги: появились новые фото последствий стихии под Одессой
13:36
​У Зеленского анонсировали использование в Раде искусственного интеллекта: подробности
13:24
В Киеве поймали наглых автоворов: опубликованы фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Называют себя "рабами": сеть ужаснули фото "молодой гвардии" ДНР

воскресенье, 04 августа 2019, 15:41
переглянути новину українською

Сети поразили фото с фестиваля "Молодой гвардии" в так называемой "ДНР".

Их опубликовали в Twitter-аккаунте "КСК ДНР".

"А дно, оно вообще существует? Сначала флешмоб, теперь это. Хотя особой разницы-то и нет. В обоих случаях речь о рабах. Внимание! Держитесь и не упадите со стула! Этот цирк именуется ОД ДР "Молодая гвардия"! Где Молодая гвардия, и где они?" – говорится в подписи к снимкам.

Фото удивляют тем, что на них мужчины стоят на четвереньках, а на их груди написано слово "раб". Как видно, такое времяпрепровождение сильно отличается от времяпрепровождения представителей "Молодой гвардии", от которой позаимствовано название фестиваля.

В сети тут же стали комментировать мероприятие.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети высмеяли абсурдный праздник оккупантов в Крыму.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Бойцы Нацгвардии выходят в люди: как это поможет

Дожди и похолодание: синоптики дали не летний прогноз на выходные

Школы трещат по швам: как решить проблему переполненных классов

Лето еще вернется: синоптики рассказали о погоде на август

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: