Называют себя "рабами": сеть ужаснули фото "молодой гвардии" ДНР

Сети поразили фото с фестиваля "Молодой гвардии" в так называемой "ДНР".

Их опубликовали в Twitter-аккаунте "КСК ДНР".

"А дно, оно вообще существует? Сначала флешмоб, теперь это. Хотя особой разницы-то и нет. В обоих случаях речь о рабах. Внимание! Держитесь и не упадите со стула! Этот цирк именуется ОД ДР "Молодая гвардия"! Где Молодая гвардия, и где они?" – говорится в подписи к снимкам.

Фото удивляют тем, что на них мужчины стоят на четвереньках, а на их груди написано слово "раб". Как видно, такое времяпрепровождение сильно отличается от времяпрепровождения представителей "Молодой гвардии", от которой позаимствовано название фестиваля.

В сети тут же стали комментировать мероприятие.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети высмеяли абсурдный праздник оккупантов в Крыму.